بشرى تنفي دخولها مرحلة الأربعين من عمرها وتُعلق:"مش فاهمة إيه الغرض إنكم تكبروني"

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أكدت الفنانة بشرى أنها لم تتجاوز الـ٤٤ من عمرها، لافتة إلى أنها لم تدخل بعد فئة الأربعين من عمرها، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".



كتبت بشرى :"أقسم بالله أنا معنديش 44 سنة زي ما كل المواقع منزلة ولا حتى دخلت الـ 40 لسة دفعتي في المدرسة حية ترزق اسألوهم مش فاهمة إيه الغرض إنكم تكبروني ليه بتضيعوا عليا مرحلة عمرية كاملة عمومًا IMDB pro تحسم".



وفي سياق آخر، شاركت بشرى في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"القمر آخر الدنيا"، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة، بطولة عمرو عابد، مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل.