توقبع الكشف الطبي على 1420 حالة خلال قافلة طبية بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



أوضح المحافظ، ان مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية تل العمارنة التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1420 حالة خلال يومي 5 – 6 أكتوبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.





من جانبه قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1420 حالة مترددة وكان توزيع التخصصات كالتالي 301 حالة جراحة، 398 حالة اطفال،178 حالة جلدية، 145 باطنه، 117 قلب، 158 اسنان، 84 نساء، 39 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم اجراء 123 تحاليل مختلفة واجراء 13 حالة موجات صوتيه وعمل 3 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 107 وتم خلع اسنان لعدد 6 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمواطنين لعدد 87 متردد.

