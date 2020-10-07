البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات .. ومؤشرها الرئيسي يقفز لـ 1.7%









واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية وخاصة سهم التجاري الدولي ، ومع زيادة الثقة للأفراد التى تنامت شهيتهم للمخاطرة بنشاط كبير على المضاربات و الاسهم التى لم تنل حظها من الصعود خلال الفترة الماضية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 11343.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2016نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2943.3نقطة.









وبمنتصف الجلسة ، ارتفعت التداولات لتصل قيمتها الي 707.9 مليون جنيه ، فيما بلغت أحجام التداول حوالي 204.7 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 20.1 ألف عملية بيع وشراء.



