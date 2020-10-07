البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات .. ومؤشرها الرئيسي يقفز لـ 1.7%

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية وخاصة سهم التجاري الدولي ، ومع زيادة الثقة للأفراد التى تنامت شهيتهم للمخاطرة بنشاط كبير على المضاربات و الاسهم التى لم تنل حظها من الصعود خلال الفترة الماضية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة  المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 11343.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2016نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2943.3نقطة.


وبمنتصف الجلسة ، ارتفعت التداولات لتصل قيمتها الي 707.9 مليون جنيه ، فيما بلغت أحجام التداول حوالي 204.7 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 20.1 ألف عملية بيع وشراء.

وتم التداول علي عدد 165 شركة ارتفع منها 102 شركة وانخفض 36 شركة وإستقر نحو 27 شركة.
 

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