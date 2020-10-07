فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
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تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن صعوبة تحقيق البطولات في مصر كما يتصور البعض.

وقال فايلر خلال حواره لصحيفة "لو سوار" البلجيكية: "حققت البطولات مع الأهلي وهو أمر ليس سهلا كما يتصور البعض".

وتابع: "البطولة المصرية يراها البعض لا تستحق الكثير من العناء ولكن الواقع ليس كذلك".

وواصل: "اللاعبون هناك أقوياء للغاية ولديهم تقنية جيدة وسرعات وقوة بدنية ولكن العقلية المشكلة الأكبر لديهم".

وأكمل: "ليس سهلا لأي مدرب إدارة هؤلاء اللاعبين ومن الصعب أيضا تغيير العقليات".

وأتم: "مشكلة اللاعبين المصريين أنهم يضعون مصالحهم الخاصة فوق مصلحة الفريق والمدرب".

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