فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن صعوبة تحقيق البطولات في مصر كما يتصور البعض.





وقال فايلر خلال حواره لصحيفة "لو سوار" البلجيكية: "حققت البطولات مع الأهلي وهو أمر ليس سهلا كما يتصور البعض".





وتابع: "البطولة المصرية يراها البعض لا تستحق الكثير من العناء ولكن الواقع ليس كذلك".





وواصل: "اللاعبون هناك أقوياء للغاية ولديهم تقنية جيدة وسرعات وقوة بدنية ولكن العقلية المشكلة الأكبر لديهم".





وأكمل: "ليس سهلا لأي مدرب إدارة هؤلاء اللاعبين ومن الصعب أيضا تغيير العقليات".





وأتم: "مشكلة اللاعبين المصريين أنهم يضعون مصالحهم الخاصة فوق مصلحة الفريق والمدرب".



