انتهاء تصوير مسلسل "بأثر رجعي"

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أعلن المؤلف فتحي الجندي عن انتهاء تصوير مسلسله الجديد "بأثر رجعي" ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب فتحي الجندي منشورًا قال فيه :"لكل اللى اشتغلوا معايا في مسلسل بأثر رجعي استمتعت بالعمل معاكم، ربنا يديم عليكم نعمة الإبداع، أشكركم، ونتقابل في أعمال جديدة إن شاء الله".



مسلسل "بأثر رجعي"، ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف فتحى الجندي، وإخراج معتز حسام، بطولة محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبى، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، شمس، علاء زينهم، سعيد صديق، والمسلسل من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام المُقبلة.