انتهاء تصوير مسلسل "بأثر رجعي"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعلن المؤلف فتحي الجندي عن انتهاء تصوير مسلسله الجديد "بأثر رجعي" ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب فتحي الجندي منشورًا قال فيه :"لكل اللى اشتغلوا معايا في مسلسل بأثر رجعي استمتعت بالعمل معاكم، ربنا يديم عليكم نعمة الإبداع، أشكركم، ونتقابل في أعمال جديدة إن شاء الله".

مسلسل "بأثر رجعي"، ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف فتحى الجندي، وإخراج معتز حسام، بطولة محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبى، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، شمس، علاء زينهم، سعيد صديق، والمسلسل من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام المُقبلة.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ أقل من ساعتين

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ نصف ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
10:53 ص

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»