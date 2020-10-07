ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا بتعليم المنيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية، ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على أرواح التلاميذ، بالتعاون مع الإدارة التعليمية، وإدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة.


قال العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه سيتم عقد سلسلة من الندوات التوعوية عن الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا وكيفية التعايش مع الفيروس، تستهدف أولياء أمور الطلبة على مستوى مركز ومدينة المنيا، مؤكدا على الاستمرار في تنظيم ندوات توعية وإرشادية علي مدار العام الدراسى على مستوى مدارس قري المركز لتقديم الارشادات وشرح الإجراءات الاحترازية.

حضر الندوة محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، حسن فرغلي مدير العلاقات العامة بالإدارة التعليمية، د. وولاء رجائي، د. هدى أحمد محمود بإدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة.

وقد تناولت الندوة أضرار فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية والصحية والنفسية ومدى تأثيرها السلبى على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية السليمة، والتعريف بدور اللجنه الفرعية لحماية الطفل ووحدة الحماية والتواصل مع خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، والدور الفعال لوحدة الحماية بالإدارة التعليمية لحل أى مشكله يتعرض لها الطلاب أثناء اليوم الدراسى، وأهمية الابتعاد عن السلوكيات السلبية التى تؤثر بالسلب على سلامة الأفراد والمجتمع.


كما تم استعراض طبيعة فيروس كورونا وأعراض الإصابة وكيفية الوقاية من خلال تقوية الجهاز المناعي بالإعتماد على الغذاء الصحي والبعد عن الضغوط النفسية والعصبية وتقليل السكر وتنظيم ساعات النوم وممارسة الرياضة، وضرورة غسل اليدين جيدًا على مدار اليوم واستخدام أدوات شخصية وتهوية الأماكن جيدًا، وعدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

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