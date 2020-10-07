سائح أوكراني يقبل أرض مصر فور وصوله مطار مرسى علم



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97449 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يستعرض لحظة تقبيل سائح أوكراني أرض مصر فور وصوله مطار مرسى علم الدولي، على متن رحلة الخطوط الجوية الاوكرانية؛ تعبيرًا عن حبه، بعد توقف دام لأكثر من 7 شهور نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا.وفوجئ العاملون بمطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الاحمر بقيام سائح أوكراني الجنسية بتقبيل أرض المطار فور نزوله من سلم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي وصلت لمرسى علم بعد توقف لأكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وقبل السائح أرض المطار، معبرا عن حبه لمصر، ومرددا عبارات «i love Egypt»، ما أثار إعجاب العاملين في المطار والركاب القادمين على نفس الرحلة، حيث قاموا بالتقاط صور له وهو يقبل أرض المطار، موكدا انه من عشاق مدينة مرسي علم والغطس في البحر الاحمر.كان مطار مرسي علم استقبل ركاب الرحلة الاوكرانية بالورود.اقرأ أيضًا