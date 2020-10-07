ضبط مالك استديو لتزوير إيصالات ومستندات رسمية بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قضايا تزوير وترويج المحررات الرسمية.





وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك إستوديو تصوير - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين - مقيم بذات الدائرة) بإصطناع وتزوير إيصالات سحب التراخيص والمستندات والمحررات الرسمية والمنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وإتخاذه من الإستوديو ملكه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وعُثر داخل الإستوديو المشار إليه على (كمية من الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية المصطنعة منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية "جميعها خالية البيانات ومزورة"- الأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى).





وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد الترويج لتلك المحررات المزورة على عملائه مقابل مبالغ مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





القبض على شخص بحوزته ٤ آلاف عبوة منشط مجهولة المصدر بالقاهرة





ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص بحوزته 4206 عبوة وكيس منشط مختلف الأنواع مجهولة المصدر ضبطت داخل سيارته في النزهة، وحرر محضر بالواقعة.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط (4206 عبوة وكيس منشط مختلف الأنواع) مجهولة المصدر وبدون مستندات بحوزة (شخص له معلومات جنائية)حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.



