قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
تزينت قبة جامعة القاهرة بأعلام مصر احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما نظمت الجامعة صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عرضًا لأوركسترا وكورال الجامعة؛ أمام الباب الجمهوري بالحرم الجامعي.

وقدم فريق أوركسترا وكورال جامعة القاهرة، بقيادة الموسيقار مازن دراز، مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها أغنية "وطني حبيبي"، و"ياحبيبتي يامصر"، و"عاش اللي قال"، و"باسم الله.. الله أكبر"، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بأداء فريق الأوركسترا، في إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر
قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ 35 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ أقل من ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
10:53 ص

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»