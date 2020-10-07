"مصر الخير" ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء

تقوم مؤسسة مصر الخير برعاية عدد من المشروعات البحثية من خلال قطاع البحث العلمي والابتكار بالمؤسسة تهدف الى ايجاد حلول علاجية لمشاكل التربة الزراعية تساعد على زراعة المزيد من الافدنة مع توفير التنوع في المحاصيل وزيادة انتاجية الفدان، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مساحات الارض المزروعة وتوفير الغذاء.





وقالت الدكتورة نجوي السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير، في بيان اليوم، تحرص المؤسسة على دورها في تنمية الإنسان وبناء مجتمع قائم على المعرفة، فهي تعمل على دعم تطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وإتاحة بيئة مناسبة لنقل المنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة، وذلك لايجاد حلول مبتكرة تساعد علي تحسين الاساليب الزراعية المتبعة وعلاج المشكلات فيما يخص الزراعة والغذاء وفي هذا الاطار تتبني المؤسسة مشروع، بالإشتراك مع مركز بحوث الصحراء لتحسين خواص التربة الرملية ويتم تنفيذه بمحافظة مرسي مطروح، حيث أن كمية كبيرة من مياه الري والاسمدة المعدنية والعضوية المضافة للأراضي الرملية المستصلحة حديثا تفقد بالتسرب ولا يستطيع النبات الاستفادة منها نتيجة ضعف التربة

ويعتمد البحث على حقن التربة الرملية بحبيبات السلت والطين المعالج بمعدلات معينة تؤدى الى منع التسرب العميق لمياه الرى والاسمدة المعدنية والعضوية المضافة وبالتالى توفير كميات كبيرة منها كانت تفقد بعيدا عن منطقة انتشار الجذور الفعالة للنبات بالاضافة الى زيادة انتاجية محاصيل الخضر المزروعة

وجاري زراعه وإختيار نتائج البحث ليتم افتتاح خط انتاج السلت والطين قادر واحد.





وتشير رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير الى مشروع بحثي اخر وهو مشروع لتحسن سلالات الارز وتقول إن الارز يعد وجبة غذاء رئيسية للاسرة المصرية لا تكاد المائدة تخلو منها وهو الطعام الاكثر استهلاكا بعد الخبز، وبما ان الارز يحتاج الى قدر عالى من المياه اثناء الرى مع ندره مصادر المياه فى مصر فى الوقت الحالى فلابد من ايجاد حل لريه بمصادر مياه اخرى مع تحسين إنتاجيته ويهدف المشروع - والذي تقوم مصر الخير بتمويله وينفذ بالاشتراك مع مركز بحوث وتدريب الارز بسخا بمحافظة كفر الشيخ - الى انتاج صنف ارز متحمل للملوحة بدرجة عالية يصلح للزراعة تحت ظروف الارض الملحية ويمكن ريه بمياه الري المخلوطة وايضا تحسين انتاجيته وبالتالى توفير نسبة من المياة العذبة لاغراض اخرى ويتم حاليا زراعة الجيل الاخير لاستخراج سلالة واحدة منتخبة متحملة للملوحة كي يتم تسجيلها بالمعهد ومن ثم زراعتها.





وتضيف الدكتورة نجوي السيد أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتنفيذ مشروع لإنشاء الصوب الزراعية بنظام الهيدروبونيك وتقول إنها طريقة تعتمد على زراعة الشتلات في محلول مائي مغذي يحتوي على العناصر الرئيسية التى يحتاج اليها النبات وتتراوح ما بين 12 الى 16 عنصر او زراعة النبات في مادة صلبة " خاملة " وبهذه الطريقة يستغنى المزراع عن استخدام المخصبات الكيماوية ويتميز نظام الصوب الزراعية بطريقة الهيدروبونيك بإنتاج كميات اكبر من المحصول في مساحات محدودة مع استهلاك كمية قليلة من المياة وتم بالفعل تسليم المشروع لاحدى الجمعيات وجاري تقديم الدعم الفنى لها وسيتم افتتاح المشروع في القريب العاجل.





وأشارت رئيسة قطاع البحث العلمي إلى أن المؤسسة تتعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في بحث اخر يهدف الى تغليف الاسمدة بتراكيب نانوية ونانومكروبية لتحسين خصائص الاسمدة مما يعظم استفادة التربة الزراعية من هذه الاسمدة وتقليل المستخدم منها مع تقليل التلوث الناتج عن تسرب الاسمدة من التربة وقد تم الانتهاء من استخلاص المواد الضرورية لتغليف الاسمدة وجاري العمل في المراحل الاخيرة للمشروع.