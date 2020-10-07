"مصر الخير" ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تقوم مؤسسة مصر الخير برعاية عدد من المشروعات البحثية من خلال قطاع البحث العلمي والابتكار بالمؤسسة تهدف الى ايجاد حلول علاجية لمشاكل التربة الزراعية تساعد على زراعة المزيد من الافدنة مع توفير التنوع في المحاصيل وزيادة انتاجية الفدان، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مساحات الارض المزروعة وتوفير الغذاء.

وقالت الدكتورة نجوي السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير، في بيان اليوم، تحرص المؤسسة على دورها في تنمية الإنسان وبناء مجتمع قائم على المعرفة، فهي تعمل على دعم تطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وإتاحة بيئة مناسبة لنقل المنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة، وذلك لايجاد حلول مبتكرة تساعد علي تحسين الاساليب الزراعية المتبعة وعلاج المشكلات فيما يخص الزراعة والغذاء وفي هذا الاطار تتبني المؤسسة مشروع، بالإشتراك مع مركز بحوث الصحراء لتحسين خواص التربة الرملية ويتم تنفيذه بمحافظة مرسي مطروح، حيث أن كمية كبيرة من مياه الري والاسمدة المعدنية والعضوية المضافة للأراضي الرملية المستصلحة حديثا تفقد بالتسرب ولا يستطيع النبات الاستفادة منها نتيجة ضعف التربة 
ويعتمد البحث على حقن التربة الرملية بحبيبات السلت والطين المعالج بمعدلات معينة تؤدى الى منع التسرب العميق لمياه الرى والاسمدة المعدنية والعضوية المضافة وبالتالى توفير كميات كبيرة منها كانت تفقد بعيدا عن منطقة انتشار الجذور الفعالة للنبات بالاضافة الى زيادة انتاجية محاصيل الخضر المزروعة 
وجاري زراعه وإختيار نتائج البحث ليتم افتتاح خط انتاج السلت والطين قادر واحد.

وتشير رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير الى مشروع بحثي اخر وهو مشروع لتحسن سلالات الارز وتقول إن الارز يعد وجبة غذاء رئيسية للاسرة المصرية لا تكاد المائدة تخلو منها وهو الطعام الاكثر استهلاكا بعد الخبز، وبما ان الارز يحتاج الى قدر عالى من المياه اثناء الرى مع ندره مصادر المياه فى مصر فى الوقت الحالى فلابد من ايجاد حل لريه بمصادر مياه اخرى مع تحسين إنتاجيته ويهدف المشروع - والذي تقوم مصر الخير بتمويله وينفذ بالاشتراك مع مركز بحوث وتدريب الارز بسخا بمحافظة كفر الشيخ - الى انتاج صنف ارز متحمل للملوحة بدرجة عالية يصلح للزراعة تحت ظروف الارض الملحية ويمكن ريه بمياه الري المخلوطة وايضا تحسين انتاجيته وبالتالى توفير نسبة من المياة العذبة لاغراض اخرى ويتم حاليا زراعة الجيل الاخير لاستخراج سلالة واحدة منتخبة متحملة للملوحة كي يتم تسجيلها بالمعهد ومن ثم زراعتها. 

وتضيف الدكتورة نجوي السيد أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتنفيذ مشروع لإنشاء الصوب الزراعية بنظام الهيدروبونيك وتقول إنها طريقة تعتمد على زراعة الشتلات في محلول مائي مغذي يحتوي على العناصر الرئيسية التى يحتاج اليها النبات وتتراوح ما بين 12 الى 16 عنصر او زراعة النبات في مادة صلبة " خاملة " وبهذه الطريقة يستغنى المزراع عن استخدام المخصبات الكيماوية ويتميز نظام الصوب الزراعية بطريقة الهيدروبونيك بإنتاج كميات اكبر من المحصول في مساحات محدودة مع استهلاك كمية قليلة من المياة وتم بالفعل تسليم المشروع لاحدى الجمعيات وجاري تقديم الدعم الفنى لها وسيتم افتتاح المشروع في القريب العاجل.

وأشارت رئيسة قطاع البحث العلمي إلى أن المؤسسة تتعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في بحث اخر يهدف الى تغليف الاسمدة بتراكيب نانوية ونانومكروبية لتحسين خصائص الاسمدة مما يعظم استفادة التربة الزراعية من هذه الاسمدة وتقليل المستخدم منها مع تقليل التلوث الناتج عن تسرب الاسمدة من التربة وقد تم الانتهاء من استخلاص المواد الضرورية لتغليف الاسمدة وجاري العمل في المراحل الاخيرة للمشروع.
"مصر الخير" ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء
"مصر الخير" ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء
"مصر الخير" ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء
"مصر الخير" ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء
"مصر الخير" ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء
"مصر الخير" ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء

أخبار تهمك

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ 35 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ أقل من ساعتين

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
10:53 ص

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»