فتي زيدان المدلل يكشف تفاصيل عودته لريال مدريد

كشف مارتن أوديجارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني تفاصيل عودته للملكي بعد اعارته مع ريال سوسيداد في الموسم الماضي.

واكد أويجارد على أنه تلقى اتصال شخصي من زيدان في الفترة الماضية طالبه فيها بالعودة لريال مدريد وقطع الاعارة مع ريال سوسيداد.

وقال أوديجارد، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النرويج وصربيا في تصفيات اليورو: "كنت قد خططت للبقاء عام آخر مع ريال سوسيداد، ولكن بعد ذلك تلقيت مكالمة من ريال مدريد، وأخبروني أنهم يريدونني، ثم أصبح الأمر طبيعيًا، لم يكن هناك نقاش كبير، لطالما كان لدي الهدف والحلم باللعب في مدريد".

وتابع: "النادي وزيدان أرادوا عودتي فعُدت، هذا كل شيء، لقد تحدثت مع زيدان، ألعب حيث يقول لي، وإذا أتيحت لي الفرصة، فلا يهمني في أي مركز سأشارك، لقد لعبت وبدأت أكثر مما توقعت في المباريات الأولى".

وأشار أوديجارد إلى المركز المفضل إليه قائلا: "يمكنني اللعب في مراكز مختلفة في الملعب، لكنني أجيد أكثر في خط الوسط أو كلاعب رقم 10 خلف المهاجمين".