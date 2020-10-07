على أنغام فيروز.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها وهى تغنى للمطربة اللبنانية فيروز غنوة صباح مسا، وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.


https://www.instagram.com/tv/CGCT_kKJ3HS/?igshid=bag91wltxktt

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