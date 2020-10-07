بالصور.. لجان للمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز

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قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه جرى المرور على مواقع تجميع قش الأرز، ومتابعة الحصاد بمركز القناطر الخيرية، بحضور المهندسة منى عامر متابع الإدارة المركزية والإرشاد.



وأكد "زايد" في بيان له اليوم، على ضرورة الحفاظ على القش، وعدم حرقه، مشيرًا إلى أن القش أصبح له فائده كبيرة الأن، حيث يدخل في استخدامات كثيرة منها في تخزين محصول البطاطس، ويلجأ إليه الفلاحين لتغطية محصول البطاطس في فترات التخزين، كما يدخل أيضا في صناعة الأعلاف.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن هناك منظومة لجمع وتدوير قش الأرز تجرى بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة بمحافظات "الدقهلية، والقليوبية والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة"، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.