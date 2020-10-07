بالصور.. لجان للمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه جرى المرور على مواقع تجميع قش الأرز، ومتابعة الحصاد بمركز القناطر الخيرية، بحضور المهندسة منى عامر متابع الإدارة المركزية والإرشاد.

وأكد "زايد" في بيان له اليوم، على ضرورة الحفاظ على القش، وعدم حرقه، مشيرًا إلى أن القش أصبح له فائده كبيرة الأن، حيث يدخل في استخدامات كثيرة منها في تخزين محصول البطاطس، ويلجأ إليه الفلاحين لتغطية محصول البطاطس في فترات التخزين، كما يدخل أيضا في صناعة الأعلاف.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن هناك منظومة لجمع وتدوير قش الأرز تجرى بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة بمحافظات "الدقهلية، والقليوبية والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة"، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.
بالصور.. لجان للمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز
بالصور.. لجان للمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز
بالصور.. لجان للمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز
بالصور.. لجان للمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز
بالصور.. لجان للمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز
بالصور.. لجان للمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز

أخبار تهمك

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ 35 دقيقة

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
10:53 ص

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»