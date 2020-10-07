محمد سامى لمى عمر فى عيد زواجهما: أنت العالم بالنسبة لي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص المخرج محمد سامى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد سامى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لزوجته الفنانة مى عمر، وعلق قائلاً"عيد زواج عشر سنين من الحب والاهتمام والمشاركة والدعم، مى انت العالم بالنسبة لي".


يذكر أن آخر أعمال محمد سامى إخراجه وتأليفه لمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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