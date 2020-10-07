روسيا تعلن تسجيل 202 وفاة و11115 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 202 وفاة و11115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية مليون و 248619 إصابة، منها 21865 حالة وفاة.

                                        

وقد سجلت السلطات الصحية في روسيا، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، منذ مايو الماضي، حيث بلغت 11615 إصابة جديدة و188 حالة وفاة.

 

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و237504، وتم تسجيل 21663 حالة وفاة حتى الآن، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، للمركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

وكانت روسيا، سجلت ارتفاعا مطردا في عدد الإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة، وكانت الحصيلة اليومية السابقة للمصابين 10888 إصابة فقط أي أقل بـ727 إصابة، مقارنة بحصيلة اليوم الثلاثاء.

 

وقال المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا إن 6252 شخصا تعافوا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 988576 شخصا.

 

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل من حيث عدد الإصابات إلى أنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

 

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