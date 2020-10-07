"بوتين" يعلق على خطاب جو بايدن بشأن روسيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على خطاب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بشأن روسيا، وقال، إنه لاحظ ما وصفه بالخطاب القاسي المعادي لروسيا من جو بايدن.

وأضاف "بوتين"، أن تعليقات "بايدن" بشأن الحد من التسلح شجعته، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

أدلى "بوتين"، الذي قال، إن روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي، بهذه التصريحات خلال ظهوره على التلفزيون الحكومي.

وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى وقف المعارك في إقليم ناغورني ـ كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات في أذربيجان، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل مدني وجرح 4 في هجوم صاروخي من أرمينيا على جانجا ثاني أكبر المدن الأذرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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