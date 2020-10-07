موعد معسكر المنتخب الوطني لمباراتي توجو

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم إقامة معسكر مفتوح للاعبي الفراعنة أول شهر نوفمبر المقبل وتحديداً في حال تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر له يوم السادس من الشهر ذاته.









ويتم تجميع اللاعبين الذين سيختارهم البدري من باقي أندية الدوري بالإضافة إلى المحترفين وإقامة تدريبات بدنية وتكتيكية من أجل التواصل معهم والتأكيد على أفكار الجهاز الفني قبل مباراتي توجو في تصفيات كان 2022.









ويفاضل المنتخب الوطني بقيادة البدري بين أكثر من سيناريو حيث سيتم حسم السيناريو النهائي عقب وضوح الرؤية فيما يخص موقف الأهلي والزمالك من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.







