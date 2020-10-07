مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.05% مع بداية التعاملات









إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.05% خاسراً 3.88 نقطة ليصل إلى مستوى 8365.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.4% خاسراً 56.86 نقطة ليصل إلى مستوى 14271.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 189.7 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.91%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.49%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%.