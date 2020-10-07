مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.05% مع بداية التعاملات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.05% خاسراً 3.88 نقطة ليصل إلى مستوى 8365.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.4% خاسراً 56.86 نقطة ليصل إلى مستوى 14271.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 189.7 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال.
 
وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.91%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.49%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%.
 
وقفز 85 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 9.82%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.02%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 7.93%، فيما تراجع 94 سهماً على رأسها سهم "جبسكو" بنسبة 2.71%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 2.68%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 2.53%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 219.8 مليون ريال سعود

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