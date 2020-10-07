حصول معمل الفيروسات والسيرولوجي على شهادة الاعتماد EGAC ISO 15189

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفى مستهل التقرير، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطور العالمى، والسعى لتطبيق أعلى معايير الجودة والقياسات الدولية، وصولًا بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لأعلى المستويات، بما يناظر المتطلبات الدولية فى هذا الشأن، فقد عكفت الوزارة على بذل المزيد من الجهد لحصول المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أعلى درجات الجودة والاعتماد من المؤسسات الدولية المتخصصة فى ذلك.

وأعلنت وزيرة الصحة من خلال التقرير، عن حصول معمل الفيروسات والسيرولوجى، بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، على شهادة الاعتماد " EGAC ISO 15189 "، ليصبح بذلك المعمل الأول والوحيد لاختبارات تشخيص COVID – 19 (PCR تفاعل البوليمراز المتسلسل، الأجسام المضادة)، والمعتمد دوليًا بمصر والشرق الأوسط من المجلس الوطنى للاعتماد "EGAC".

واختتمت الوزيرة التقرير، بالتأكيد على استمرار بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وكافة الأمور المتعلقة بها، بما يسهم فى تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

من ناحيته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من الوزارة والجهات التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا، وكذا تقديم خدمات صحية متميزة من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة، وهو ما يعكس الاهتمام بملف الصحة، باعتبارها ضمن مكونات بناء الإنسان المصرى، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية ببرنامج الحكومة.

أخبار تهمك

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ نصف ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

محمد إبراهيم يستنكر إيقافه 6 مباريات

منذ ساعة و 15 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ يوم

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»