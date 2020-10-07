بإبتسامة مشرقة.. منة فضالي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإبتسامة حيوية أثناء فطارها، وعلقت قائلة"قلوب الناس تظهر فى أعينهم".


يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

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