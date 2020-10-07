رونالدو يتحدي راموس.. التشكيلة المتوقعة لمعركة إسبانيا والبرتغال

نشرت صحيفة آس الإسبانية التشكيلة المتوقعة لمعركة إسبانيا والبرتغال الودية مساء اليوم في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية.





وتشهد معركة اليوم صراع قوي بين أصدقاء الأمس سيرجيو راموس مع المنتخب الاسباني وكريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي.