رونالدو يتحدي راموس.. التشكيلة المتوقعة لمعركة إسبانيا والبرتغال
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
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نشرت صحيفة آس الإسبانية التشكيلة المتوقعة لمعركة إسبانيا والبرتغال الودية مساء اليوم في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية.
وتشهد معركة اليوم صراع قوي بين أصدقاء الأمس سيرجيو راموس مع المنتخب الاسباني وكريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي.
ومن المتوقع أن يقود المنتخب الاسباني اللقاء بتكشيل مكون من:
حراسة المرمي: كيبا
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، راموس، باو توريس، لويس غايا
خط الوسط: ميرنو، بوسكيتس، داني سيبايوس
خط الهجوم: أداما تراوري، جيرارد مورينو، أنسو فاتي
فيما جاءت تشكيلة المنتخب البرتغالي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لوبيز
خط الدفاع: غيريرو، دياز، بيبي، كانسيلو
خط الوسط: موتينيو، فيرنانديز، دانيلو
خط الهجوم: جواو فيليكس، رونالدو، ترينكاو