جامعة الأزهر تكشف تفاصيل القافلة الطبية والتنموية في "المحروسة"

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علق الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية والمشرف على القوافل بالجامعة، على انطلاق قافلة جامعة الأزهر الطبية والتنموية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة.



وقال "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن القافلة تعمل للأسبوع الثاني بعدما عادت من سيناء يوم الأحد الماضي، لافتًا إلى أن القافلة تحتوي على جزء دعوي لنشر وسطية الأزهر لإعطاء جرعة كافية من التعرف على القيم الإنسانية والقيم الروحية التي يحملها الإسلام وأنه دين للتعايش بين البشر، حيث يحيا المواطن في مصر بحرية كاملة وهو ما يدعو إليه الأزهر الشريف.



وثمن نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية والمشرف على القوافل بالجامعة، الدور المجتمعي والمبادرات التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية جميع المحافظات والأحياء والأماكن المتوسطة والفقيرة، معقبًا: "نعمل في الأزهر مع جميع أهل مصر، ونرتب القافلة معهم وتتضمن احتياجات الأسر وطلاب المدارس، ولدينا شنط لكل طالب، وكشفنا على 800 مواطن بالأمس ونقدم العلاج بالتوازي ونجري جميع العمليات المطلوبة".



ونظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قافلةً طبيةً وإغاثيةً وتنمويةً إلى مدينة المحروسة بالقاهرة، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن القافلة تقام في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً؛ من أجل تقديم خدمات مجتمعية لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.



وأوضحت جامعة الأزهر أن القافلة تضم عددًا من الأطباء في مختلف التخصصات، إضافة إلى مساعدات عينية تتضمن حقائب مدرسية لطلاب المدارس، إضافة إلى توزيع مجموعة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية.



ومن المقرر أن تُجْرَى -على هامش القافلة- عمليات جراحية للحالات المرضية التي تحتاج إلى ذلك، إضافة لتحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة (الحسين الجامعي- سيد جلال- الزهراء الجامعي)،



جدير بالذكر أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبق أن نظمت قافلة طبية وإغاثية إلى محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، وقامت بتوقيع الكشف الطبي على نحو 2800مريض، وأجرت نحو 16 عملية صغرى، إضافة إلى تحويل ما يقرب من 25 عملية جراحية كبري لإجرائها في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة.

