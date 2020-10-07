مؤشر سوق دبي المالي يخسر 8 نقاط بمستهل جلسة الأربعاء
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.35% خاسراً 8 نقاط ليصل إلى مستوى 2217.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.6 مليون سهم محققة ما قيمته 45.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1381 صفقة لعدد 24 سهماً
وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.11%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 0.71%، ثم قطاعي الخدمات والنقل بنسبة 0.24%، 0.08%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.
وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإثمار القابضة بنسبة 10.87%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.27%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.33%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.97%، فيما تصدر سهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.3 مليون ورقة بقيمة 11.3 مليون درهم.
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