مؤشر سوق دبي المالي يخسر 8 نقاط بمستهل جلسة الأربعاء

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.35% خاسراً 8 نقاط ليصل إلى مستوى 2217.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.6 مليون سهم محققة ما قيمته 45.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1381 صفقة لعدد 24 سهماً









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.11%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 0.71%، ثم قطاعي الخدمات والنقل بنسبة 0.24%، 0.08%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.