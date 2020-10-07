محمد صلاح يقدم المساعدة لأحد المشردين في ليفربول.. (صورة)

قدم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لفتة إنسانية بعد إنقاذه لأحد المشردين في مدينة ليفربول.









وفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية "ذا صن" بأن محمد صلاح قام بواقعة إنسانية أثناء ذهابه إلى أحد محطات الوقود بسيارته.









وأضافت الصحيفة، أن جناح ليفربول لاحظ مضايقات من مجموعة من الشباب لأحد الأشخاص المشردين ويدعى اسمه ديفيد كريج.









وخلال تصريحات صحيفة قال ديفيد كريج، إنه تعرض لسخرية ومضايقات من بعض الشباب، لأنه طلب منهم المساعدة .













وأكد بأن صلاح شخص كان رائع ولطيف ونزل من سيارته للدفاع عني وقال للشباب إنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.





وتابع كريج أن صلاح ساعده وأعطاه 100 جنيه إسترليني، بعدما ذهب لماكينة الصراف الآلي، قائلا: "صلاح بطل واقعي في عيني أشكره على كل شيء".









وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب المشرد ديفيد كريج بلا مأوى منذ سنوات وينام في مكان قريب من ملعب آنفيلد.