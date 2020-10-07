من القاهرة للأقصر.. شاهد احتفال المتاحف المصرية بانتصارات أكتوبر

المتحف المصري في التحرير



يعرض متحف بالتحرير لوحة ثارو لأحد القادة العسكريين في عهد الملك سيتي الأول ورمسيس الثاني، ويعرض متحف كوم أوشيم بالفيوم سفينة تمثل أدوات الحرب والنصر، ومتحف ملوي يعرض تمثال الإلهة سخمت إلهة القوة والحرب.



متحف الفن الإسلامي



اما المتحف الإسلامي بباب الخلق فيعرض مجموعة من الزرد والاسلحة، ومتحف الاسكندرية القومي يعرض تمثال للملك المحارب تحتمس الثالث ممثل على هيئة أبو الهول، أما متحف المركبات الملكية فيعرض صورة لإبراهيم باشا، أبرع قادة الجيش في القرن التاسع عشر، بالملابس الرسمية متقلدا الأوسمة والنياشين.



قصر المنيل



كما يحتفل قصر الأمير محمد علي في المنيل بعرض مجموعة منتقاه من مقتنياته الأثرية والتي تمثل عدد من الأسلحة في معرض مؤقت بعنوان "سلام سلاح"، كما يطلق فعالية أخرى اليوم وهي ندوة يتحدث فيها أبطال أكتوبر عن أحداث المعركة.



جاير أندرسن



وفي نفس السياق يفتتح متحف جاير آندرسون، معرضا مؤقتا للآثار بعنوان ”الأسلحة عبر العصور”، يضم ٢٥ قطعه أثرية تشمل مجموعة من الأسلحة منها عدد من الفؤوس، والسيوف، والغدرات، والبنادق، ومذخرات البارود، والخوذات التي تستخدم لحماية الرأس أثناء المعارك الحربية. ترجع جميعها إلى عصور متنوعة بدءا من عصور ما قبل الأسرات و حتي نهاية العصر الحديث.



كما يعرض المتحف ايضا معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان ”نسور وملائكة“ ، يضم لوحات بورتريه، لشهداء العمليات العسكرية في الآونه الأخيرة، وسوف يتم تكريم أسر هؤلاء الشهداء وتقديم اللوحات الفنيه لهم.



الأقصر



ويعرض متحف الأقصر قطعة من الحجر الرملي من عصر الملك توت عنخ آمون عليها نقش احتفال بالنصر، ويعرض متحف سوهاج تمثال للملك تحتمس الثالث جالس يقبض على شارات الحكم ويرتدي التاج الملكي.



في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، تعرض المتاحف الأثرية المصرية بجميع المحافظات قطع أثرية عسكرية من مقتنياتها في عرض خاص لتكون تحفة شهر أكتوبر.وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن عرض جميع القطع سوف يستمر طوال الشهر الجاري، على أن تتنوع القطع بين أدوات تم استخدامها في الحرب، أو تماثيل لقادة وملوك وجنود شاركوا في الحروب على مدار العصور المختلفة للحضارة المصرية العريقة.