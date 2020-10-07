من القاهرة للأقصر.. شاهد احتفال المتاحف المصرية بانتصارات أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، تعرض المتاحف الأثرية المصرية بجميع المحافظات قطع أثرية عسكرية من مقتنياتها في عرض خاص لتكون تحفة شهر أكتوبر.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن عرض جميع القطع سوف يستمر طوال الشهر الجاري، على أن تتنوع القطع بين أدوات تم استخدامها في الحرب، أو تماثيل لقادة وملوك وجنود شاركوا في الحروب على مدار العصور المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

المتحف المصري في التحرير 

يعرض متحف بالتحرير لوحة ثارو لأحد القادة العسكريين في عهد الملك سيتي الأول ورمسيس الثاني، ويعرض متحف كوم أوشيم بالفيوم سفينة تمثل أدوات الحرب والنصر، ومتحف ملوي يعرض تمثال الإلهة سخمت إلهة القوة والحرب.

متحف الفن الإسلامي

اما المتحف الإسلامي بباب الخلق فيعرض مجموعة من الزرد والاسلحة، ومتحف الاسكندرية القومي يعرض تمثال للملك المحارب تحتمس الثالث ممثل على هيئة أبو الهول، أما متحف المركبات الملكية فيعرض صورة لإبراهيم باشا، أبرع قادة الجيش في القرن التاسع عشر، بالملابس الرسمية متقلدا الأوسمة والنياشين.

قصر المنيل 

كما يحتفل قصر الأمير محمد علي في المنيل بعرض مجموعة منتقاه من مقتنياته الأثرية والتي تمثل عدد من الأسلحة في معرض مؤقت بعنوان "سلام سلاح"، كما يطلق فعالية أخرى اليوم وهي ندوة يتحدث فيها أبطال أكتوبر عن أحداث المعركة.

جاير أندرسن

وفي نفس السياق يفتتح متحف جاير آندرسون، معرضا مؤقتا للآثار بعنوان ”الأسلحة عبر العصور”، يضم ٢٥ قطعه أثرية تشمل مجموعة من الأسلحة منها عدد من الفؤوس، والسيوف، والغدرات، والبنادق، ومذخرات البارود، والخوذات التي تستخدم لحماية الرأس أثناء المعارك الحربية. ترجع جميعها إلى عصور متنوعة بدءا من عصور ما قبل الأسرات و حتي نهاية العصر الحديث.

كما يعرض المتحف ايضا معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان ”نسور وملائكة“ ، يضم لوحات بورتريه، لشهداء العمليات العسكرية في الآونه الأخيرة، وسوف يتم تكريم أسر هؤلاء الشهداء وتقديم اللوحات الفنيه لهم.

الأقصر

ويعرض متحف الأقصر قطعة من الحجر الرملي من عصر الملك توت عنخ آمون عليها نقش احتفال بالنصر، ويعرض متحف سوهاج تمثال للملك تحتمس الثالث جالس يقبض على شارات الحكم ويرتدي التاج الملكي.

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

محمد إبراهيم يستنكر إيقافه 6 مباريات

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهتي الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 12 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»