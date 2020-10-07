مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 186.5 ألف دينار بحريني.


 وهبط بسوق البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.62% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.31% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.20%.

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