مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 186.5 ألف دينار بحريني.
وهبط بسوق البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.62% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.31% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.20%.
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