مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 186.5 ألف دينار بحريني.







