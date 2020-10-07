ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحاً 38.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5683.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% رابحاً 46.380 نقطة ليصل إلى مستوى 6318.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحاً 22.530 نقطة ليصل إلى مستوى 4422.48 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.73% رابحاً 32.230 نقطة ليصل إلى  مستوى 4473.02 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 224.9 مليون سهم بقيمة 43 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9242 صفقة.


 وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.66%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.53%، 0.38%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.
 
وجاء سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.38%، يليه سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 5.03%، ثم سهم البنك الأهلي الكويتي بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة بيت الطاقة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.72% يليه سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 5.51%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 4.92%.
 

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