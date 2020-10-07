ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحاً 38.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5683.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% رابحاً 46.380 نقطة ليصل إلى مستوى 6318.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحاً 22.530 نقطة ليصل إلى مستوى 4422.48 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.73% رابحاً 32.230 نقطة ليصل إلى مستوى 4473.02 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 224.9 مليون سهم بقيمة 43 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9242 صفقة.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.66%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.53%، 0.38%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.