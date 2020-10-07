كريم فهمي ضيف شرف مسلسل "إسعاف يونس"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان كريم فهمي في مسلسل "إسعاف يونس"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف،
والمسلسل من المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الأيام المُقبلة، ويُعد أولى البطولات المطلقة لمحمد أنور في الدراما التليفزيونية.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفة، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجي.

وفي سياق آخر، شارك كريم فهمي مؤخرًا في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي.






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