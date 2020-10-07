لجنة القيد توافق علي تخفيض رأس مال" البدر للبلاستيك " الي 3.8 مليون جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة البدر للبلاستيك من مبلغ 7.65 مليون سهم إلى 3.825 مليون سهم بتخفيض قدره 3.825 مليون جنيه.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن التخفيض من رصيد الخسائر المرحلة ذلك بتخفيض القيمة ‏الاسمية للسهم من جنيه للسهم إلى 0.5 جنيه للسهم الواحد مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هو ‏بعدد 7.65 مليون سهم بجدول بورصة النيل، على أن تدرج اسهم الشركة بعد تخفيض رأس المال المصدر على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر.



