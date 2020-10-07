لجنة القيد توافق علي تخفيض رأس مال" البدر للبلاستيك " الي 3.8 مليون جنيه
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
نيفين سمير
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وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة البدر للبلاستيك من مبلغ 7.65 مليون سهم إلى 3.825 مليون سهم بتخفيض قدره 3.825 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن التخفيض من رصيد الخسائر المرحلة ذلك بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من جنيه للسهم إلى 0.5 جنيه للسهم الواحد مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هو بعدد 7.65 مليون سهم بجدول بورصة النيل، على أن تدرج اسهم الشركة بعد تخفيض رأس المال المصدر على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر.
وإستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 11310 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 13159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 4337 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة.
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