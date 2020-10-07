اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي لها عن قراراتها بشأن الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري.





وقامت لجنة الانضباط بمعاقبة التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك بالإيقاف لمدة 6 مباريات بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه لاعتراضه بشكل غير لائق على الحكم أمين عمر ومحاولة جذب سماعة الحكم بعد طرده في لقاء المصري.





وأوضحت لجنة الانضباط أن تنفيذ عقوبة ساسي سيكون من بداية لقاء الزمالك أمس ضد سموحة في كأس مصر ليتبقى أمام النجم التونسي 5 مباريات سيغيب عنها للإيقاف أمام وادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي في الدوري بالإضافة إلى لقاء نادي مصر في الدور ربع نهائي كأس مصر ومباراة الفائز من براميدز وطلائع الجيش في حال تأهل الزمالك للدور نصف النهائي.





وفرضت لجنة الانضباط أيضًا عقوبة على إمام عاشور نجم خط وسط الزمالك بالإيقاف لمدة مباراة واحدة بسبب ما رأته اللجنة من تجاوز من جانب اللاعب في لقاء المصري.





وصنع تناقض اتحاد الكرة أزمة بسبب مشاركة إمام عاشور نجم الزمالك في مواجهة سموحة الأخيرة في كأس مصر بعد أن قرر اتحاد الكرة تنفيذ عقوبة عاشور من اليوم الثلاثاء وليس من اللقاء التالي لمباراة المصري أسوة بما حدث مع ساسي.





وعقدت لجنة الانضباط اجتماعا عصر أمس واتخذت قراراتها لكن المفاجأة أن اتحاد الكرة لم يخطر الأندية بهذه العقوبات وهو ما صنع الجدل حول عقوبات إمام عاشور وقانونية مشاركته في مباراة الزمالك وسموحة.





وبسبب خطأ اتحاد كرة القدم بعدم إرسال العقوبات للأندية في وقت مبكر أو تقديم موعد اجتماع اللجنة لاتخاذ العقوبات ثم تسريب العقوبات لوسائل الإعلام أدى لشكوى رسمية من فرج عامر رئيس سموحة طالب فيها ببطلان فوز الزمالك على فريقه بداعي عدم قانونية مشاركة إمام عاشور.





وعلى جانب آخر، أكد الزمالك أن العقوبات لم تصله قبل المباراة بشكل رسمي كما أكد مصدر باتحاد الكرة أن مشاركة إمام عاشور سليمة.





وقام اتحاد الكرة بتنفيذ عقوبة ساسي في اللقاء التالي لمباراة المصري وتجاهل تنفيذ عقوبة إمام عاشور في نفس اللقاء وقرر تأجيلها وهو الأمر الذي يكشف تناقض اتحاد الكرة.



