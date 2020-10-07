تركيب خط مواسير بديوان مركز شرطة كفر شكر تحسبا للأمطار

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، أنه يجري الآن تركيب خط مواسير بديوان مركز شرطة كفر شكر، تحسبا للأمطار بمعرفه مجلس المدينة، لسحب تجمعات مياه الأمطار داخل المركز، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة العمل على حل كافة تراكمات مياه الأمطار في فصل الشتاء. 

وقال رئيس المدينة، إنه جرى تركيب خطوط وبالوعات مياه أمطار لسحب المياه من الطرق والشوارع والميادين للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية وعدم تضررهم ووقف مصالحهم حال سقوط أمطار غزيرة. 

وفى السياق شنت الأجهزة التنفيذيه بمجلس مدينة كفر شكر، حملة استهدفت رفع كافة الإشغالات من شارع جمال عبدالناصر أمام السوق ومجمع الأهرام ورفع جميع التراكمات الموجود بالجزيرة الوسطى بالشارع، وتوسعة الميدان بشارع السوق وتنظيم السوق والباعة لخدمة وراحة المواطنين. 

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة للمرور على كافة المناطق بالمدينة والقرى لرصد المخالفات والإشغالات بالطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين لفرض هيبة الدولة.
تركيب خط مواسير بديوان مركز شرطة كفر شكر تحسبا للأمطار
تركيب خط مواسير بديوان مركز شرطة كفر شكر تحسبا للأمطار

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