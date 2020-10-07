وحدة اللغة الإيطالية بمرصد الأزهر: "نرد على كل ما تنشره جماعات التطرف"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
رقية جمال
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قال عبد الوهاب إبراهيم، باحث في وحدة اللغة الإيطالية بمرصد الأزهر الشريف للرد على الفتوى المتطرفة، إنه جرى تأسيس المرصد في عام 2016 في إطار الدور العالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف ورسالته الإنسانية السامية ودوره الاجتماعي في السلم الدولي.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن هذا المرصد يهدف إلى رصد ومتابعة ومجابهة الآراء والأيدولوجيات والأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية والوقف على احوال المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وتابع باحث في وحدة اللغة الإيطالية بمرصد الأزهر الشريف للرد على الفتوى المتطرفة، أن المرصد يهدف إلى نشر صحيح الإسلام، لافتًا إلى أن العمل منقسم إلى شقين في الوحدة، الأول هو رقمي على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وشق ميداني في المحافل الدولية والمحلية.

وأردف، أن الوحدة أطلقت حملة توعية بعنوان "يحيينا ربنا بالسلام"، ونالت إعجاب وزير الخارجية الإيطالي السابق أثناء زيارته في مصر قبل عامين، حتى أنه طلب من المرصد نسخة له لكي يحتفظ، موضحًا أن المرصد كتب تقارير مهمة لنبذ العنف ضد المرأة، ونال استحسان المجلس القومي للمرأة، كما يشارك المرصد في المؤتمرات المحلية والمحافل الدولية واللقاءات العامة مثل مؤتمرات الشباب ومعرض الكتاب، كما نظم زيارات ميدانية للمدارس المصرية.

وأكد، أن الأزهر يتابع كل ما تصدره الجماعات الإرهابية المتطرفة، وترصد الوحدة كل ما يدور على الساحة الإيطالية، وتحديدًا مراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتطرف والإرهاب وترد على ما تبثه الجماعات المتطرفة من خلال لجان شرعية متخصصة، وصياغة هذه المسائل بصورة بسيطة للمتلقي الإيطالي لكي يتحصن ضد هذه الأفكار والأيدولوجيات المتطرفة.

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