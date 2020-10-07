بعد نهاية الميركاتو.. فينالدم يكشف حقيقة عرض برشلونة لضمه

كشف النجم الهولندي جورجينيو فينالدم لاعب وسط ليفربول عن حقيقة عرض برشلونة بالانتقال له خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة.









ذكرت تقارير صحافية، أن فينالدم (29 عاماً) كان واحداً من أهداف مدرب برشلونة، رونالد كومان، خلال الصيف، لكن اللاعب أكد أنه لم يكن هناك "أي شيء ملموس".









وأضاف: "لا أعتقد أن الأمر كان بهذه الجدية، وإلا كنتم ستقرأون المزيد عن الأمر، أو كان سيحدث بالفعل".









وتابع: "سأستمر في ليفربول في الوقت الحالي، العقد مستمر لعشرة أشهر أخرى وهذا شيء قد يتغير، لا يمكن توقع ما يحدث في كرة القدم".









وشارك فينالدم في مباريات ليفربول الأربع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



