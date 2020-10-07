القوي العاملة: تحويل 9 ملايين جنيه مستحقات 310 عمال مصريين غادروا الأردن

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 310 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.







وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أشار فيه إلي أن المستحقات بلغت 566 ألفًا و769 دولارًا، أى ما يعادل 8 ملايين و983 ألفًا و296 جنيها مصريا تقريبا.، وذلك قيمة القائمة القائمة الثانية عشر، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.







وفيما يلي أسماء المستحقين:



عمال البتروكيماويات بفلسطين يهنئون السيسي وشعب وعمال وحكومة مصر بذكري نصر أكتوبر



هنأ أسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين بدولة فلسطين، وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر العظيم سنة 1973.







وقال الحاج: في برقيته لوزير القوي العاملة: يطيب لي وعموم العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في فلسطين أن تتقدم لكم ومن خلالكم لعموم عمال مصر الشقيقة وشعبها وحكومتها ورئاستها بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي حقق جيش مصر العروبة البطل في يوم خال في تاريخ العرب الحديث.







ولفت إلي أن هذا النصر كان أعظم انتصارًا لمصر وفلسطين وللامة العربية جمعاء، وجسد أصالة عمال وشعب مصر وجيشها العظيم، لانهم اثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة، ولا تسامح علي السيادة المصرية الكاملة علي كل أراضيها.







وأكد الحاج أننا ونحن نقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات نشعر بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه الجيش المصري العظيم، الذي امتزجت دماؤهم بتراب فلسطين مقدما الغالي والنفيس من أجل عمال وشعب فلسطين، ومدافعا عنها حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الأبدية.







وفي ختام برقيته، أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز عن أمله أن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة العام القادم، وقد انتصر الجيش المصري الباسل علي الإرهاب البغيض وكل اعدائه، وعادت مصر إلي طبيعتها إلي قيادة العالم العربي.