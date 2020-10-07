البورصة توافق علي نقل كلاً من شركتي "أصول" و"القاهرة الوطنية للإستثمار" من القئمة "د" الي القائمة "ج"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أحاطت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، عن استيفاء شركة أصول ‏E.S.B‏ للوساطة فى ‏الأوراق المالية، لشروط استمرار القيد تنفيذاً للمادة (10) و(53) مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية – نسبة ‏التداول الحر - مع نقل تداول أسهم الشركة من القائمة (د) إلى القائمة (ج).
 
كما أعلنت في بيان بالبورصة المصرية عن استيفاء شركة القاهرة الوطنية للاستثمار ‏والأوراق المالية، لشروط استمرار القيد تنفيذاً للمادتين (10) و(53) مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية – ‏نسبة التداول الحر - مع نقل تداول أسهم الشركة من القائمة (د) إلى القائمة (ج) .‏‏


كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على شطـب القيد النهائي لاسهم شركة  المصرية للمشروعات السياحية العالمية في ضوء التزام ‏الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 400 مليون جنيه مصري موزع على 400 مليون سهم ‏بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ستة عشر إصدار ) من جدول قيد الاوراق المالية ‏المصرية " أسهم " بعد ان قامت الشركة المصدرة بطلب شراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من ‏الشطب او غيرهم .




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