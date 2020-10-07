البورصة توافق علي نقل كلاً من شركتي "أصول" و"القاهرة الوطنية للإستثمار" من القئمة "د" الي القائمة "ج"

أحاطت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، عن استيفاء شركة أصول ‏E.S.B‏ للوساطة فى ‏الأوراق المالية، لشروط استمرار القيد تنفيذاً للمادة (10) و(53) مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية – نسبة ‏التداول الحر - مع نقل تداول أسهم الشركة من القائمة (د) إلى القائمة (ج).

كما أعلنت في بيان بالبورصة المصرية عن استيفاء شركة القاهرة الوطنية للاستثمار ‏والأوراق المالية، لشروط استمرار القيد تنفيذاً للمادتين (10) و(53) مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية – ‏نسبة التداول الحر - مع نقل تداول أسهم الشركة من القائمة (د) إلى القائمة (ج) .‏‏









كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على شطـب القيد النهائي لاسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في ضوء التزام ‏الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 400 مليون جنيه مصري موزع على 400 مليون سهم ‏بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ستة عشر إصدار ) من جدول قيد الاوراق المالية ‏المصرية " أسهم " بعد ان قامت الشركة المصدرة بطلب شراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من ‏الشطب او غيرهم .









