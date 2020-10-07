القوى العاملة: تعيين 17 شابا والتفتيش على 105 منشأة بشمال سيناء



تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بذلك عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى مهارة، و14 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.



وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشآت، وحملتي تفتيش شاملة، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 1200 عامل.



كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.





عمال البتروكيماويات بفلسطين يهنئون السيسي وشعب وعمال وحكومة مصر بذكري نصر أكتوبر



هنأ أسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين بدولة فلسطين، وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر العظيم سنة 1973.

وقال الحاج: في برقيته لوزير القوي العاملة: يطيب لي وعموم العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في فلسطين أن تتقدم لكم ومن خلالكم لعموم عمال مصر الشقيقة وشعبها وحكومتها ورئاستها بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي حقق جيش مصر العروبة البطل في يوم خال في تاريخ العرب الحديث.



ولفت إلي أن هذا النصر كان أعظم انتصارًا لمصر وفلسطين وللامة العربية جمعاء، وجسد أصالة عمال وشعب مصر وجيشها العظيم، لانهم اثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة، ولا تسامح علي السيادة المصرية الكاملة علي كل أراضيها.



وأكد الحاج أننا ونحن نقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات نشعر بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه الجيش المصري العظيم، الذي امتزجت دماؤهم بتراب فلسطين مقدما الغالي والنفيس من أجل عمال وشعب فلسطين، ومدافعا عنها حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الأبدية.

وفي ختام برقيته، أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز عن أمله أن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة العام القادم، وقد انتصر الجيش المصري الباسل علي الإرهاب البغيض وكل اعدائه، وعادت مصر إلي طبيعتها إلي قيادة العالم العربي.



أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 17 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 104 شباب مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 8 آلاف جنيه منحًا لـ 3 عمال غير منتظمين كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.