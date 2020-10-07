نجم برشلونة يوجه رسالة للجماهير بعد الرحيل

وجه المدافع الفرنسي جان كلير توديبيو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني المُنتقل حديثاً لصفوف بنفيكا البرتغالي معاراً لمده موسمين رسالة لجماهير البلوجرانا بعد رحيله عن قلعة الكامب نو.









وكتب توديبو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " تحية للجميع، أريد تقديم الشكر لكل المتابعين على الدعم الذي حظيت به، طوال فترة تواجدي بالنادي، منذ لحظة توقيع أول عقد احترافي لي، حتى أول دقائق اللعب في كامب نو".









وأضاف " أريد توجه الشكر لجميع زملائي في الفريق كانوا رائعين معي خلال الفترة التي قضيتها وكان فخراً كبيراً بالنسبة لي أن ألعب معهم لكن حانت لحظة الوداع لأجل محاولة الإستمرار في التطور والحصول على تحديات جديدة.









وأنهى " سعيد بالتوقيع لفريق عريق مثل بنفيكا وأود أن أشكر النادي على الثقة الكبيرة بي وجميع مشجعيه بعد رسائل الدعم التي وصلتني ".



