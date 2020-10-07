الطالع الفلكى الأربِعَاء 7/10/2020..كارت العُشَّاق!













*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 27 تُوت قبطى ، 7 تِشْرين أوَّل رُومى ، 20 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الإنسان مَبِيْحِبّشْ غير مَرّة واحدة فَحَيَاته ، وبالنّسْبَالى المَرّة دى كانت حضرتِكْ.(نُورالشريف من فيلم البعض يذهب للمأذون مرّتين-1978)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





















*إن كُنت من عُشّاق الزّمن الجميل

فأنت مدعوّ للإحتفال بذكرى ميلاد أيقونة السّينما العربيّة الفنانة نعيمة عاكف و قرينها الفلكى المُوسيقار بليغ حمدى رَحِمَهُما الله ، توفّت نعيمة عاكف بعمر 36 سنة أمّا بليغ حمدى فقد توفّىَ بعمر61 ، لاتبخل عليهما بِالفَاتِحَة.





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نعيمة عاكف مع التنبيه أنها لا تعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(قطّة مُشَاكِسة/مُشَاغِبَة)،(المَلِكَة بَاشَاه)،(قفّاز يَد)،(خزانة أموال)،(سريع الحركة)،(بَرَكَة)،(القمح)،(سُكّر)،(أوَزّة بيضَاء)،(آيس كريم).









الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم بليغ حمدى مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(نارٌ وثلج)،(مرسيدس بنز)،(عائلة مَلَكِيّة)،(بُولْتَرْجَايْسْتْ/عفريت مُشاغب غير مُؤذى)،(صيف الحُبّ)،(رائع/مُدهش)،(مَزَاجِى/مُتقلّب المَزَاج)،(لَكَ مَاسألت/لَكَ ما تَمَنّيْت)،(كارت العشّاق/من التاروت).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لغة أجنبيّة أو حرفة يدويّة تعشقها رُبما كانت سبباً فى قروش زيادة بالحلال ، كل الناس وُلِدُو صغاراً وكذلك المشاريع العملاقة تُولد صغيرة.





برج الثور: إن كنت تشعر ببطء فى تقدّمك ونجاحك فلاتنزعج كثيراً، مليمتر واحد من التقدّم الملموس والمأمُون أفضل ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجوزاء: التغيير المُستمر لرأيك وبسرعة يُفقد المحيطين الثقة بك، الجوزاء لايعنى أن تُشتّت مجهودك على هدفيْن فى وقتٍ واحد لكن تقسيمك السليم للوقت.

برج السّرطان: يُمكنك بإيقاف عادة سيئة كالتدخين أوالإفراط فى الطعام منذ اليوم و حتى نهاية الشهر القمرى، ثم قارن نفسك مع ولادة القمر الجديد لتشاهد الفرق.





برج الأسد: إبتعد قدر جهدك عن الأماكن والأشخاص المشبوهين،إنتقِ الأصحاب والمعارف مِمّن لهم سُمعة نظيفة، مِن جاورْالسّعيد يسعد.





برج العذراء: عليك تنظيف ذاكرتك من كل المشاعروالذكريات السلبيّة التى حدثت لك فى الماضى لتُفسِحَ مكاناً لجمال الحاضر، إضحك للدّنيا تضحَكْلَكْ.





برج الميزان: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج العقرب: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الصديق وقت الضيق وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج القوس: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الجدى: وفّر أموالك لشراء أراضٍ أوعقارعند ظهور فرصة ، أوإحفظها فى البنك أو مشغولات ذهبيّة ، بدلاً عن إنفاقها عن سلع إستهلاكيّة جوفاء.





برج الدّلو: إنغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيداً عن مشاكل الآخرين ، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج الحوت: نشاطين عليك التفكير بتنفيذهما ،تغيير نظام حياتك فى الإستيقاظ و النّوم ، وزيارة للطبيب لأداء فحوص رُوتينيّة لكنها مُطمئنة بمشيئة الله تَعَالى.







































































































































