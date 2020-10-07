رئيس جامعة بنها: حريصون على تقديم خدمة حقيقية لأهالي القليوبية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن هناك تطور كبيرا حدث في مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع خلال الـ 20 عامًا الماضية، مشيرا إلى أن الجامعة مؤسسة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد أيضا إلى خدمة المجتمع والبيئة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية ووفدا من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة على هامش البرنامج التدريبي المعد لهم لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وقال السعيد أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي وواجهة الجامعة لدى المجتمع من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا المترددين على المستشفى التي لا تخدم القليوبية فقط بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.

وأعرب "السعيد"عن سعادته بزيارة وفد متدربي البرنامج الرئاسي لجامعة بنها، مؤكدا ان الشباب في مقدمة أولويات الدولة واهتمامها لتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل، مضيفا أن الجامعة حريصة على إجراء حوارات والتواصل مع الطلاب بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع.

من ناحية اخرى استعرض رئيس جامعة بنها خلال اللقاء خطط الجامعة المستقبلية والإنشاءات الجديدة بمقر أرض الجامعة فى العبور ومشتهر وكفر سعد ومنها مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور ومشروع إنشاء مبنيين مدرجات بأرض الجامعة على مساحة 5500 متر مربع.

وكذلك مشروع حمام السباحة بمركز إعداد القادة بمشتهر والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة طلاب الجامعة ومشروع إنشاء كلية التربية الرياضية الجديد بكفر سعد ومبنى كلية العلاج الطبيعى ومشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية، فضلا عن تجديد ملاعب كلية التربية الرياضية ونادي أعضاء هيئة التدريس.

كما استعرض رئيس الجامعة أيضا مراحل مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجديد المقام على مساحة 9033 مترا مربعا ويتكون من 2 بدروم ودور ارضى و7 ادوار متكرر بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه.

واشار "السعيد" الى انه تم تخصيص 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية التي هي في الأساس تأتي من المجتمع وتعود له مرة أخرى من خلال خدمات الدور المجتمعي وذلك للبدء في تنفيذ الأعمال التمهيدية لمشروع إنشاء المستشفى التخصصى الجديد.

من جانبه أكد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية خلال اللقاء على دور جامعة بنها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى جانب كونها صرحا علميا عريقا، مشيرا إلى دورها الفاعل داخل المحافظة من خلال الأنشطة المجتمعية وتقديم الدعم والاستشارات الفنية

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رئيس جامعة بنها القليوبية

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