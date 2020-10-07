صاحبة مبادرة "تعالوا نعرف مصر": زرنا 85% من المناطق الأثرية والسياحية

Advertisements

قالت ندى زين الدين، باحثة دكتوراة في جامعة أوساكا اليابانية وصاحبة مبادرة "تعالوا نعرف مصر"، إنها حاصلة على ليسانس جغرافيا، مشيرةً إلى أن دراستها لهذا الفرع من العلم جعلها راغبة في التعرف على جغرافيا مصر بشكل مختلف.



وأضافت "ندى زين الدين"، خلال حوارها عبر "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنها أردت أن تركز على الأماكن غير المعروفة، وفي عام 2014 أطلقت المبادرة، لكي نزور هذه الأماكن، لافتة إلى أنه حتى الآن تم تنظيم أكثر من 150 رحلة، معقبة: "تبقى لنا نحو 10% او 15% من خريطة مصر ونكون زرناها بالكامل".



وتابعت باحثة دكتوراة في جامعة أوساكا اليابانية وصاحبة مبادرة "تعالوا نعرف مصر"، أنها انبهرت بمدينة "فوه" الأثرية بمدينة كفر الشيخ، حيث تحتوي على عدد كبير من المعالم الأثرية الإسلامية، كما أنها أعجبت بمدينة "القصير" في البحر الأحمر، والواحات حيث ان جوها مختلف جدًا عن حالة الجو في مصر.



وأردفت، أن مصر تتميز بتنوع سياحي كبير للغاية، مثل السياحة البيئية والسياحة الجبلية والسياحة الرياضية وغيرها، لافتةً إلى أنها بدأت تدشين مجموعة "تعالوا نعرف مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنحو 50 فردًا، وبلغ عدده الآن ما يزيد عن 60 ألف عضو.

