صاحبة مبادرة "تعالوا نعرف مصر": زرنا 85% من المناطق الأثرية والسياحية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت ندى زين الدين، باحثة دكتوراة في جامعة أوساكا اليابانية وصاحبة مبادرة "تعالوا نعرف مصر"، إنها حاصلة على ليسانس جغرافيا، مشيرةً إلى أن دراستها لهذا الفرع من العلم جعلها راغبة في التعرف على جغرافيا مصر بشكل مختلف.

وأضافت "ندى زين الدين"، خلال حوارها عبر "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنها أردت أن تركز على الأماكن غير المعروفة، وفي عام 2014 أطلقت المبادرة، لكي نزور هذه الأماكن، لافتة إلى أنه حتى الآن تم تنظيم أكثر من 150 رحلة، معقبة: "تبقى لنا نحو 10% او 15% من خريطة مصر ونكون زرناها بالكامل".

وتابعت باحثة دكتوراة في جامعة أوساكا اليابانية وصاحبة مبادرة "تعالوا نعرف مصر"، أنها انبهرت بمدينة "فوه" الأثرية بمدينة كفر الشيخ، حيث تحتوي على عدد كبير من المعالم الأثرية الإسلامية، كما أنها أعجبت بمدينة "القصير" في البحر الأحمر، والواحات حيث ان جوها مختلف جدًا عن حالة الجو في مصر.

وأردفت، أن مصر تتميز بتنوع سياحي كبير للغاية، مثل السياحة البيئية والسياحة الجبلية والسياحة الرياضية وغيرها، لافتةً إلى أنها بدأت تدشين مجموعة "تعالوا نعرف مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنحو 50 فردًا، وبلغ عدده الآن ما يزيد عن 60 ألف عضو.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ يوم

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 16 ساعة

محمد إبراهيم يستنكر إيقافه 6 مباريات

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن عقوبة مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»