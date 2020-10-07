محمد صلاح يفتح النار على كارتيرون

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق، بسبب رحيله عن الأبيض وانتقاله لتدريب التعاون السعودي.

وأشار محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن كارتيرون خسر الزمالك، موضحا أنه كان لديه فرصة لتحقيق العديد من النجاحات مع الزمالك.

وأثنى على إمام عاشور لاعب الزمالك، مؤكدا أنه لاعب مميز ويمتلك الموهبة ولكن ينقصه بعض الأشياء، ولابد أن يبتعد عن "الدلع والأنانية".

فيما تطرق للحديث عن حازم إمام، موضحا إمكانية عودته إلى منتخب مصر في حال مشاركته باستمرار مع الزمالك، مؤكدا أنه بجانب محمد هاني الأفضل في مركز الظهير الأيمن في مصر.

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