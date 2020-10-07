المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1.4% مع بداية التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، علي وقع الاسواق العالمية و العقود الاجلة بتهاية تداولات الأمس مع تماثل شقاء الرئيس الامريكى من فيروس كورونا و خروجه للبيت الابيض و الحزم التحفيزية التى اعلنها للاقتصاد الامريكى ما انعكس ايجابا على المؤشرات الامريكية مع صعود النفط ترقبا للاعلان عن المخزونات الامريكي.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 11310 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 13159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 4337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة.







