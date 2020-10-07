المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1.4% مع بداية التعاملات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:24 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، علي وقع الاسواق العالمية و العقود الاجلة بتهاية تداولات الأمس مع تماثل شقاء الرئيس الامريكى من فيروس كورونا و خروجه للبيت الابيض و الحزم التحفيزية التى اعلنها للاقتصاد الامريكى ما انعكس ايجابا على المؤشرات الامريكية مع صعود النفط ترقبا للاعلان عن المخزونات الامريكي.
 
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 11310 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 13159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 4337 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة.


وأنهت البورصة المصرية تداولات  أمس الثلاثاء منتصف الأسبوع على صعود جماعى للمؤشرات  على وقع الاسواق العالمية و العقود الاجلة بتهاية تداولات الأمس مع تماثل شقاء الرئيس الامريكى من فيروس كورونا و خروجه للبيت الابيض و الحزم التحفيزية التى اعلنها للاقتصاد الامريكى ما انعكس ايجابا على المؤشرات الامريكية مع صعود النفط ترقبا للاعلان عن المخزونات الامريكية ، لينهى  المؤشر الرئيسى على ارتفاع بـ 1.26% عند 11146 نقطة ، بمشتريات انتقائية من المؤسسات المؤسسات المحلية على معظم القياديات و التجارى الدولى الذى ارتفع متجاوزا ال 67 جنيه و الاستقرار اعلاها ، فيما انهى السبعينى متساوى الاوزان على ارتفاع بـ 1.56% عند 1992 نقطة ، بعودة النشاط على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم المضاربية مع تبديل الادوار من الاسهم النشطة خلال الفترة الماضية الى الاسهم الخاملة التى اعطت اشارات دخول ، و الذى جاء بقيم تداول 1.331 مليار جنيه بحجم تداول 376 مليون سهم من خلال 45231 صفقة بمخطط سيولة 54% للشراء ، بالتداول على 188 ورقة مالية ربحت منها 117 ورقة و تراجعت 36 ورقة ، قيما ظلت على ثبات 35 ورقة دزن تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 7.419 مليار جنيه مسجلا 628.230 مليار جنيه.

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