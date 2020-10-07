استعدادا لمواجهة السيول.. محافظ قنا يتفقد مخر سيل كلاحين قفط

رافقه حازم عمر نائب المحافظ والمهندس صبرى مختار وكيل وزارة الموارد المائية والرى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ووجه المحافظ بضرورة المرور الدوري على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.



وأضاف الداودى أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقى أى بلاغات تفيد حدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

