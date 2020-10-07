جولة تفقدية لمحافظ قنا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

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شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية حجازه بحري بمركز قوص ، موضحا أن المحطة سوف تعمل بنظام "فائق الترشيح" وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 54 مليون جنيه بطاقة انتاجية 120 لتر ث، وذلك في إطار سعي المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى.







جاء ذلك خلال جولته التفقدية فجرا لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركزى قوص وقنا الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، رافقه خلالها حازم عمر نائب المحافظ والعميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.







وتابع محافظ قنا سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحى لقرى شمال قنا والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ويتكون من محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 457 مليون جنيه وتصل طاقته الإستيعابية الى 29 الف م3 يوم ومن المقرر زيادتها مستقبلا لتصل طاقتها الى 40 الف م3 يوم.





وأكد أن مشروعات الصرف الصحى تعد أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التى تقوم بتنفيذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظًا على البيئة والصحة العامة لهم، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تستهدف توفير خدمة الصرف الصحى لأهالينا بكافة القرى والنجوع.







الجدير بالذكر أن اجمالى الإستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغ ٦.٤ مليار جنيه حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب كما يجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه مضيفا انه تم تنفيذ ٥ مشروعات فى قطاع الصرف الصحي كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع اخر.



