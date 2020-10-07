"علمناها الصح من الغلط".. التضامن تكشف تفاصيل تأهيل منة عبد العزيز

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كشفت نرمين أحمد منصور، أخصائي أول بالإدارة العامة لشؤون المرأة في وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ومنة عبد العزيز المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك".



وقالت "نرمين منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إنها أحبت أن تشكر "القباج"، بعدما أنهت برنامجها التأهيلي، بسبب حصولها على خدمات كثيرة خلاله: "رتبنا موعدًا لها مع الوزيرة وقابلتها بأمومة شديدة".



وأضافت أخصائي أول بالإدارة العامة لشؤون المرأة في وزارة التضامن الاجتماعي: "النيابة العامة طلبتنا كباحثين اجتماعيين ونفسيين لمقابلة منة وعمل جلسة منفردة معها، وتعرفنا فيها على ملابسات حياتها الأسرية وعرفنا أنها يتيمة الأب والأم وأن علاقتها بإخوتها لم تكن جيدة".



وتابعت، أنها تعرضت لصدمة نفسية شديدة بسبب تعرضها للاغتصاب وجرى التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماع، حيث أوصت النيابة العامة باستقبالها في أحد دور الرعاية، وتم ذلك، وجرى العمل على تعديل سلوكياتها وفق برنامج رسمي.



ولفتت، إلى أنها جرى تأهيلها نفسيًا واجتماعيًا وتعديل سلوكياتها، معقبة: "كنا بنعرفها الصح من الغلط عشان هي كانت بتفتقد الجزئية دي، وتواصلنا مع وزارة الداخلية وعملنا أوراق بطاقة لها وتواصلنا مع وزارة التأمينات وعلمنا أنها لديها معاش تأميني من والدها واستردته من شقيقه، وتابعناها بشكل يومي بعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها، ونساعدها على استكمال تعليمها وسنحاول تمكينها اقتصاديًا من خلال مشروع او تعليمها حرفة".





ترجع قضية منه عبد العزيز فتاة التيك توك، إلى ظهورها عبر حسابها على إنستجرام، في فيديو، بالعديد من الكدمات على وجهها وهي تبكى، كاشفةً عن تعرضها لحادث اغتصاب وتصوير بالإكراه من صديقها بالاتفاق مع عدد من صديقاتها البنات.



وتابعت منة: "في فيديوهات اتنشرت ليا بالإكراه وضرب اغتصاب.. واحد اسمه مازن إبراهيم اغتصبنى ومصورنى بالإكراه وضاربني وعورنى في كل جسمى، واللى منزلين الفيديوهات دى بنات صحابى متفقين معاه.. كانوا متفقين مع مازن إنهم هيغتصبونى ويضربونى وهيصورونى.. أنا عايزه حقى.. مش عشان أنا يتيمة أو معرفتش العيب من الصح أو معرفتش الغلط".



تعليق المتهم



لم يصمت الشاب مازن إبراهيم، الذي تتهمه الفتاة باغتصابها، بل خرج بفيديو عبر حسابه على "فيس بوك"، للرد، كاشفًا عن تعرضها للعديد من الأزمات العائلية والنفسية، مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت طيبة وعلاقة صداقة وكان يساعدها دائمًا.



وطالب إبراهيم في الفيديو برغبته في الذهاب للطب الشرعي وتوقيع الكشف عليها للتأكد من عدم تعرضه لها، كما كشف عن تعرضه لعملية ابتزاز من منة للحصول على الأموال.



ضبط الفتاة والمتهمين



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة التيك توك التي ظهرت في مقطع فيديو، اتهمت فيه شاب بالاعتداء عليها جنسيا، بالاشتراك مع آخرين.



وتعرض المتهمين للحبس، في قضية فتاة الـ"تيك توك"، على ذمة التحقيقات، ولكن المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة، بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا".



تسلم تقرير الطب الشرعي



وفي ضوء متابعة مجريات قضية منه عبد العزيز فتاة "التيك توك"، تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بها، وفي انتظار إعلان النتيجة للرأى العام.



حبس المتهمين 45 يومًا



وجدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في قضية فتاة الـ"تيك توك" منة عبد العزيز 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العام.



وقال "علاء مصطفى" المحامى بالنقض ودفاع "مازن إبراهيم" المتهم الرئيسي في الواقعة، إنه طلب إخلاء سبيله موكله بأي ضمان تراه المحكمة، خاصة بعدما نفى تقرير الطب الشرعي، صحة تعرض الفتاة لاعتداءات جنسية.