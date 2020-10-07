فاينالدوم يقلل من أنباء إنضمامه لبرشلونة

قلل الهولندي جورجينيو فاينالدوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من أهمية التقارير التي ربطته بالإنتقال للعملاق الإسباني فريق نادي برشلونة.









وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب أكد أنه لا يعتقد أن الأمر كان جدياً وإلا كنتم ستقرأون المزيد عن الأمر أو كان من الممكن أن يحدث شيء على أرض الواقع.









وأضاف " خلال الوقت الراهن سأستمر مع ليفربول خاصةً وأن عقدي يتبقى به عشرة أشهر أخرى ومن الممكن أن يتغير كل شيء.









يُذكر أن الهولندي كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام لبرشلونة بعد أن كان هدفاً واضحاً لرونالد كومان المدير الفني الجديد للبلوجرانا.