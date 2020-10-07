ترتيب هدافي الدوري المصري قبل لقاء الأهلي وإنبي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يحتل عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 هدف، واقترب من التتويج رسميًا بالهداف، بعد اقتراب المسابقة المحلية على الانتهاء.

ويتواجد محمد شريف لاعب نادي إنبي والمعار من صفوف الأهلي في المركز الثاني برصيد 12 هدف، وذلك بالتساوي مع والتر بواليا لاعب نادي الجونة.

ويواجه الأهلي نظيره فريق إنبي مساء اليوم بالجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري فيما يستعد الزمالك لمواجهة دجلة في نفس الاسبوع.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1- عبد الله السعيد، بيراميدز، 17 هدف.
2- محمد شريف، إنبي، 12 هدف.
3- والتر بواليا، الجونة، 12 هدف.
4- سيف الدين الجزيري، المقاولون العرب، 11 هدف.
5- محمود علاء، الزمالك، 10 أهداف.
6- حسام حسن، سموحة، 9 أهداف.
7- مصطفي محمد، الزمالك، 9 أهداف.
8- جون آنطوي، بيراميدز، 9 أهداف.
9- وليد سليمان، الأهلي، 8 أهداف.
10- أحمد زيزو، الزمالك، 7 أهداف.
11- عمرو السولية، الأهلي، 7 أهداف.
12-رفيق كابو، وادي دجلة، 7 أهداف.
13- ميدو جابر، مصر المقاصة، 7 أهداف.
14- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7 أهداف.

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