وزير النقل يتابع تحديث إشارات خط السكك الحديدية "بنها - بورسعيد"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مع وفد شركة سيمنز العالمية لمتابعة تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها _الزقازيق_ الإسماعيلية_ بورسعيد)، ووصلة الزقازيق أبوكبير بطول 214 كم والذى يشمل 21 برج رئيسي و19 برج ثانوي على مسار الخط.


استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع حيث أفاد وفد الشركة بأن برج أبوحماد سيتم الانتهاء من تشغيله قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي كماسيتم تشغيل برج شبلنجة قبل نهاية عام 2020 وعلى أن يتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة وفقًا لنظام الارتباط الالكتروني الذي يتم تنفيذه.

أكد وزير النقل على أهمية تكثيف العمل بهذا المشروع نظرا لاهميته في زيادة عوامل السلامة والامان لمسير القطارات مشيرا الى ان المشروع يهدف الى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إليكترونى حديث، بما يساهم في رفع معدلات الأمان على الخط وتخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، وتعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل فى نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن خطة وزارة النقل تهدف الي تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول اجمالي يصل الى حوالي 1800 كم بتكلفة اجمالية تصل الى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

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