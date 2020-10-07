محمد إبراهيم يستنكر إيقافه 6 مباريات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستنكر محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإتحاد السكندري العقوبة التي تم فرضها عليه من جانب لجنه الإنضباط والأخلاق بالإتحاد المصري بعد أن تم إيقافه لمدة ستة مباريات.


وكانت اللجنة قد فرضت على إبراهيم أيضاً 100 الف جنية وهو القرار الذي لم يفهمه إبراهيم وذلك حسبما أكد في تصريحات تلفزيوينة وجاء إستنكاره مقارنة لما بدر من تجاه إبراهيم نور الدين حكم مباراة الاتحاد وطلائع الجيش.


وأضاف " كل ما فعلته هو سؤال حكم المباراة هل أنت راضي عن مستواك وما فعلته في اللقاء ؟ كان ذلك عقب نهاية المباراة.


وتابع " لم أتلفظ بأي ألفاظ خارجة أو يصدر مني شيء خارج عن النص خاصةً أنني أقدر جميع الحكام ، وعن إستئناف العقوبة المفروض عليه أكد أن الأمر بالكامل في يد رئيس النادي محمد مصيلحي.

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