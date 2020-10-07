الأرصاد: الطقس مائل للحرارة والعظمي بالقاهرة 35 درجة







القاهرة العظمى 35 والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 19

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24

دمياط العظمى 30 والصغرى 23

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 21

السويس العظمى 35 والصغرى 22

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 35 والصغرى 24

سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26

الغردقة العظمى 36 والصغرى 24

الفيوم العظمى 35 والصغرى 21

بني سويف العظمى 35 والصغرى 21

المنيا العظمى 36 والصغرى 20

أسيوط العظمى 36 والصغرى 22





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.وتتوقع الهيئة، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية: